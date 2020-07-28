對於部分還沒有換用Face ID iPhone的朋友來說，影響因素之一肯定包含「瀏海」，也就是頂端TrueDepth相機呈現的黑色區域。外媒根據新浪微博上出現疑似的iPhone 12面版照片推測，有可能iPhone 12系列的「瀏海」有望成功縮小，令人十分期待。

蘋果自從2017年的iPhone X以來，推出的高階iPhone都採用Face ID，會在螢幕頂端進行異形切割，預留放置TrueDepth相機的位置，這讓手機得以支援Facd ID臉部辨識，也可讓前鏡頭支援人像模式、支援Memoji擬我表情等功能。但即便有這麼多的功能加入，TrueDepth相機的存在讓手機正面看起來無法呈現完整的長方形顯示區域，即便不太影響觀影或是遊戲等需求，對於不少人來說仍感到頗為介意。在Android陣營導入挖孔螢幕、水滴一幕、升降前相機等設計來提升螢幕占比的前提下，蘋果iPhone陣營可說是不為所動，但是因為市場挑戰艱鉅，仍讓iPhone 計畫縮小「瀏海」的傳聞難以止息。

新浪微博 ＠數碼閒聊站 日前曝光了幾張宣稱是屬於5.4吋新iPhone的面版照片。根據這些照片，《MacRumors》製作了與iPhone 11 Pro的「瀏海」寬度對比圖，推測5.4吋的iPhone 12「瀏海」區域確實有縮小。無獨有偶，Komiya(@komija_kj)帳號也分享了一張5.4吋、6.1吋、6.7吋新iPhone與iPhone 11 Pro、iPhone 11 Pro Max 的「瀏海」對比圖，可以明顯看見此區域縮小，讓人可說是相當期待。

宣稱是5.4吋新iPhone的面板在微博上曝光。（摘自新浪微博）

SE FILTRA: Al parecer el #snotch en el #Apple #iphone12 vendrá reducido en la parte de los sensores, por lo que la pantalla se aprovechará más, esta información es de @macrumors pic.twitter.com/HKNxZLS5nL — Zach Review (@Zach_Review) July 28, 2020

在此之前，天風國際證券分析師郭明錤以及知名財經外媒都曾指出，2020年至少有一款新iPhone會採用較小的前置相機，來改善螢幕與邊框的比例，進而讓正面缺口（也就是「瀏海」區域更小）。而爆料達人 Jon Prosser （@jon_prosser）以及Fudge（@choco_bit）都曾在4月份分享過類似的設計圖，再加上在微博上曝光的照片，讓人不僅對於iPhone 12系列在顏值上的提升感到期待。

關於蘋果iPhone 12系列，因今年預期將會一口氣推出四款新iPhone，總和產能的限制與外在環境的挑戰，先前就曾傳出蘋果會將新機分批上市的說法。最新的說法則是《Mac Otakara》指出新機4G版本將率先開賣，這預期會讓不少等候5G iPhone的消費者感到心急。

(科技)