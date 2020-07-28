焦糖哥哥條款？ 藍委爆：臉書追蹤逾10萬就能讀碩士

前兒童台主持人「焦糖哥哥」陳嘉行，日前以「中山大學社會所研究生」身分開酸李眉蓁論文抄襲案，卻反遭質疑靠著系上他量身打造的「焦糖條款」，才能以高中畢業學歷、一般生的身分，就讀中山大學社會研究所。而他的好友、美女財經專家胡采蘋（Emmy Hu）不忍焦糖被誤解走後門，乾脆在臉書驚爆內幕，透露其實台大、政大都有老師搶陳嘉行去念書，令不少靠著苦讀才能進入研究所的網友羨慕不已。

不過此話聽在另一名財經專家邱敏寬耳裡，可是相當刺耳，他日前忍不住在政論節目中2度拍桌大罵：「我們台灣的高等教育到底出了什麼事情？我們的政府每年花了幾百億的預算在這些公立大學上面，然後大家去搶一個唱唱跳跳的焦糖哥哥，我們台灣是沒人了喔！」

對於焦糖哥哥先與教授聯繫、談好題目，才去報考中山大學社會所的入學過程，前立委郭正亮也委婉地說出自己看法，「我很難想像這樣的是念社會系（所），這個商學院比較多啦。」

其實胡采蘋的說法並非空穴來風，因為陳嘉行友人「麵攤大叔」去年11月就曾在臉書透露，「台大社會所教授，曾經親自到越廚（焦糖陳嘉行經營的餐廳），當面問他為何選擇中山大學？為何不報考台大社會所？」大讚陳嘉行的優秀讓學校都搶著要！

(中時新聞網)