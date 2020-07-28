LEXUS台灣總代理和泰汽車榮獲《工商時報》2020年「臺灣服務業大評鑑」金獎榮耀，今日頒獎典禮由和泰汽車LEXUS本部協理賴光雄代表受獎，賴光雄強調，LEXUS將持續在商品及服務面不斷自我要求與精進，提升人員訓練，強化各項軟硬體設施，提供消費者更高品質的購車體驗。

「臺灣服務業大評鑑」已邁入第九屆，該項評鑑透過專業公正的「神秘客」調查，從各業種類別中，評選出優質的服務企業及優秀從業人員，透過專刋出版公開分享卓越的服務心法，讓各界一睹服務業楷模經營之道及服務創新力。和泰汽車代理之LEXUS品牌，從眾多豪華車品牌激烈競爭中脫穎而出，勇奪「汽車賣場」類別金獎，也是和泰汽車連續第七年得獎(2014-15年TOYOTA品牌、2016-17年LEXUS品牌、2018-19年TOYOTA品牌、2020年LEXUS品牌)，服務品質持續獲得肯定。

一直以來，和泰汽車致力導入高品質的LEXUS車輛，以滿足顧客的用車需求，今年四月更累積銷售突破20萬台的佳績，贏得市場青睞。LEXUS意識到自己的對手不只是其他豪華汽車品牌，而是整個服務業，正如LEXUS承諾「顧客的一次肯定，勝過千萬次的廣告」，用悉心款待來感動顧客，才能讓LEXUS在眾多高級車品牌中脫穎而出。

為了持續提供顧客尊榮服務體驗，近年來LEXUS斥資數億元重新打造新穎典雅的客休室，以精緻的餐點與媲美五星級飯店的設施，悉心款待每一位車主，部分據點更導入AI智能機器人「Pepper」的點餐服務，帶給車主充滿驚喜的服務體驗。更推出「愛車管家」體制，讓每一位車主都有一位專屬服務專員，期望專員可因熟悉車主的用車習慣與車況，能夠提供更客製化、貼心的服務。

為了達到完美的「以客為尊」服務，LEXUS一直以來投入大量訓練資源，累積培育販賣與服務人才。同時和泰汽車在2015年正式成立LEXUS菁英學院，由總代理與經銷商統籌規劃各職種專業及通識能力，整合訓練資源創造更大的價值。每一位加入LEXUS團隊的新人，入社3個月內必須完成LEXUS顧客服務訓練。每年亦會舉辦CS(Customer Satisfaction)訓練，為LEXUS人員植入「Omotenashi悉心款待」的DNA，持續提供顧客高品質的服務。

(中時 )