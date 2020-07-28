農業局官員與木下知香前往麻豆好廖文旦園，體驗採果並享用下午茶。（台南市政府農業局提供／李宜杰台南傳真）

台南市長黃偉哲（中）積極宣傳南市芒果、文旦。（台南市政府農業局提供／李宜杰台南傳真）

去年全台文旦外銷達4912公噸，主要以外銷大陸、香港、新加坡為主，而日本自1999年開放台灣出口文旦後，台灣年均出口量約為1.5公噸，始終難以打入東北亞市場。因此，台南市政府農業局近來邀請日本笠間市台灣辦事處長木下知香來趟「文旦之旅」，訪問麻豆農會超市與柚園，力推文旦輸日。

台南市政府農業局指出，台南地區文旦年產量逾2萬4000公噸，種植面積逾千頃，分布於麻豆、下營、大內等區。由於過去多輸往大陸，因此期望此趟「文旦之旅」，能夠幫助文旦在日本打響知名度，開啟東北亞市場。

事實上，日本茨城縣笠間市過去與台灣農業維持良好合作，自去年5月與農糧署簽署合作協定後，於同年11月採購台灣香蕉，供應該縣學生當作午餐水果，並上架當地5家連鎖超市販售。今年6月，木下知香更參訪玉井、南化等地，了解台灣芒果外銷及生產流程，黃偉哲也以「台灣下單，日本取貨」方式，訂購芒果回贈茨城縣笠間市長山口伸樹。

為感謝南市府，山口伸樹27日委由木下知香致贈感謝狀給黃偉哲，市府也回贈玉井農會推出的「時光寶盒」，包含情人果乾、芒果乾、不加糖芒果乾，及麻豆農會推出的「麻農選物極品禮盒」，內含柚子參、柚子茶、梅柚片兒等，期望透過台日友好交流，宣傳南市農特產品。

(中時 )