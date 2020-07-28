台灣自六月以來高溫頻傳，甚至屢破歷史高溫紀錄，不少專家學者指出，受到太平洋高壓盤據影響，低壓以及擾動難以發展，截至目前為止，7月仍無颱發展。不過不只台灣，這異常的天氣現象也同樣發生在日本，有媒體報導，今年恐創下自1951年以來首次「7月無颱風」。

根據外媒《Japantimes》報導，今年的颱風遠比往年還少，今年的首個颱風發生在5月12日，出現在菲律賓東部海域；第二次發生在6月12日，出現在南中國海。隨著時間來到7月底，很可能整個7月不會出現一場颱風。若真如此，這將是創下自1951年氣象局開始記錄以來，首度7月無颱風。

氣象局表示，儘管已觀測到西北太平洋及南中國海域有許多海洋表面溫度升高，並有熱對流發展，但受到太平洋高壓系統向西南方擴散影響，導致台風地成形仍乏善可陳。不過專家指出，也不能排除在7月的剩下幾天，菲律賓附仍存在出現颱風的可能性。

另外，若目前位在夏威夷附近的颶風持續向西移動，並且巧妙地橫越國際換日線的話，也有可能會變成颱風。

據資料顯示，截至2010年前的30年內統計，日本7月的颱風平均數為3.6個，而當月接近日本的颱風平均數為2.1個，登陸的颱風數則為0.5個。

最近一次在七月只形成1次颱風的時候要追溯到1998年，該熱帶氣旋即成為了當季的首個颱風。在1998年整年，共發生了16次颱風，是紀錄以來的第二低。至於最少的年份則在2010年，整年只產出14次颱風，當年在3月形成颱風後，直到7月才陸續發展出第2、第3個颱風。

(中時新聞網)