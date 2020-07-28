55歲呂姓男韓粉認為鴻海科技集團創辦人郭台銘在總統初選失利，仍未放棄參選總統，心生不滿，在2019年11月4日在臉書發表「郭X銘的秘密」貼文，造謠指稱「難道你不知道，郭X銘要破產了嗎？」，杜撰攻擊郭及鴻海財務不佳，資金周轉不靈，欠大陸銀行上億人民幣，還被下令逮捕等語。經郭提告，台中地院依毀謗等罪判呂男拘役50日，得易科罰金，可上訴。

台中地院法官認為，呂男的貼文內容與郭的財務狀況實情不符，所指鴻海公司的財務狀況內容，在客觀上足以詆毀郭的商業信用，並毀損名譽，所為已犯散布文字毀謗罪，審酌現今網路資訊流通迅速，訊息所及範圍無法掌控，在臉書社群網站張貼毀謗言論，行為不當，缺乏尊重他人名譽的法治觀念。

判決書指出，呂男支持國民黨參選總統的候選人韓國瑜，認為郭在國民黨內初選敗給韓後，仍未放棄參選總統，而心生不滿，在臉書發表標題為「郭X銘的秘密」貼文，並載明是鴻海財務部經理第一手資料，造謠指稱「難道你不知道，郭X銘要破產了嗎？」

呂男造謠，郭欠大陸銀行1兆2億人民幣，今年10月，郭棄選總統，主因就是資金周轉不靈，他在鄭州的工廠5.5萬人關廠，工廠的員工遣散費，只發放大陸規定的30至40％，另外，他的3至4座大面板廠，也因中美貿易大戰影響，都沒有訂單。

呂男並攻擊，9月初時，郭開價92億美金，他還親自飛去沙烏地阿拉伯，拜託王子們幫忙，但至今整將全個面板大廠區拋售，大陸已經放話，因為郭欠的1兆多人民幣，至半年前到三個月前，都只有繳利息，沒有還本金，三個月前到目前，連利息與本金都沒繳，中共已經下了對郭的逮捕令，郭現在也不輕易進入大陸，怕有去無回。

呂男還不實指控，鴻海的股價腰斬，鴻海也是沒錢，已經好幾個月只繳利息，沒還本金，鴻海當時股價值借，現在要股價腰斬，要補一倍的股票給銀行，但郭手中的股票都已值借了，沒有股票了，台灣的銀行要抽他銀根，他周轉不過來，就去拜託蔡英文協助，所以，郭現在是助蔡英文選總統的。

案經郭委任律師提告，呂男在警訊及偵訊時自白坦承犯行。法官認為，呂男攻擊郭台銘及鴻海的財務不佳，內容多屬杜撰，他的臉書朋友上千人都可共聞共見，且已獲至少3名臉友按讚，足以毀損郭的名譽，依毀謗等罪判呂男拘役50日，得易科罰金。

(中時 )