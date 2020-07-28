國6東草屯休息站新建工程示意圖。（高公局提供）

因應國6沿線觀光，高速公路局將在國6約6.7k西行側，位處東草屯，將原收費站空地規劃為新建休息站，提供用路人休息空間。高公局表示，東草屯休息站將是橫向國道第一座休息站，預計明年初開工，後年底完工啟用。

高公局說，東草屯休息站工程基地，北側緊鄰烏溪遙望九九峰、南側為現正施工的鳥嘴潭人工湖，原規劃作為收費站使用，於國6南投段施工階段已完成進出匝道動線，其後配合電子收費政策取消設置收費站，現況多為雜木林。

因應國6沿線觀光發展需求及預期南側鳥嘴潭人工湖計畫將帶來人潮，高公局評估可利用原收費站用地規劃為休息站，並設置廁所、簡易賣店及大小型車停車場，其中建築規模主要為地上1層，總樓地板面積約2600平方公尺，廁所結合性別友善、無障礙及親子廁所功能，設有哺集乳室及淋浴間。

高公局表示，國道服務區有15個、休息站有3個均位於縱向，另外，楊梅休息站正在興建，預計明年8月完工，至於尚未興建的東草屯休息站，未來將是橫向國道中第一個休息站。

東草屯休息站建築造型呼應九九峰採山型意象，延續國6以環境生態為本理念，透過外圍植栽營造休息站特色景觀。此外，休息站鄰近使用中的地磅站，為避免車流產生交織，特在休息站出口設置立體交叉箱涵，優化動線。

高公局表示，總經費約2.95億元，正在規劃設計中，將配合辦理經費審議及環境影響差異分析報告送審作業，預定2021年初開工，2022年底完工啟用。

(中時 )