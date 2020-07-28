英特爾週一表示，其首席工程師、系統架構和客戶小組總裁倫杜欽塔拉（Murthy Renduchintala）將於8月3日辭職。

該公告顯示，英特爾正在重新考慮其運營的各個方面，因為它面臨著持續的製造難題，包括發布下一代處理器。英特爾在周四發布的第二季度財報時表示，推出採用7奈米架構的晶片的進度落後於計劃，而競爭對手AMD已經提供了採用更先進的晶片。執行長史旺（Bob Swan）表示，英特爾正在評估開始使用其他公司的晶片代工廠，而不是單純依靠自己的晶圓廠。

第二天，英特爾股價下跌了16％，是3月16日以來最大的單日跌幅。AMD股價上漲了近17％。英特爾在一份文件中表示，英特爾當天決定進行更改。

2015年，時任英特爾執行長布萊恩·科再奇(Brian Krzanich)從競爭對手高通處挖來了倫杜欽塔拉時，人們稱讚他擁有提升英特爾設計水平所需的經驗。倫杜欽塔拉甚至可能被認為可能取代科再奇，成為新執行長，科再奇2018年因為涉入緋聞事件而被迫離職。

倫杜欽塔拉在領英網站上的資料顯示，他於2015年從高通（Qualcomm）加入英特爾，在那裡他已經工作了近12年，最後擔任執行副總裁。英特爾在其網站上談到倫杜欽塔拉時說：「他的團隊匯集了英特爾的所有主要技術，工程和製造功能。」 「這些功能包括半導體工藝技術、製造和運營、系統和產品架構、IP開發、設計和片上系統（SoC）工程，軟體和安全性以及英特爾實驗室。」

一份文件顯示，倫杜欽塔拉是英特爾薪酬最高的主管之一，在截至2019年12月28日的年度中，他的總薪酬為26,885,400美元。

(中時新聞網)