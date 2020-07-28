體育署推出面額500元的動滋券，民眾反應熱烈，超過700萬人登記成功，體育署也在下午直播抽出400萬名幸運兒。不過，有網友很崩潰的表示，他看了兩遍直播，也沒搞懂動滋券抽籤的邏輯。
體育署今邀請射擊好手呂紹全、桌球一姐鄭怡靜、拳擊女將陳念琴、「台灣蝶王」王冠閎4位國手擔任抽籤來賓，由他們抽出8組號碼，從中產生16位數的亂碼，再由電腦程式將抽籤決定一組亂數表，並從符合登記抽籤資格的民眾中抽出400萬個中籤者。
一名網友在PTT上表示，他把動滋券抽籤的直播重看了2次，「到底上去射個飛鏢然後再電腦亂數抽出，到底？？？中獎還要明天10點才能查詢」並質疑請國手射飛鏢的意義。
其他網友則回應，「會不會有人所有券都槓龜」、「把簡單的事情搞得很冗長複雜。目前為止最麻煩的券」、「完全看不懂，而且看完也不知道有沒有中，根本像被耍一樣...」、「超蠢的直播完沒開獎，快蠢死」、「動滋直播看不懂，當下也不能知道有沒有中，沒有直播必要」。
(中時新聞網)
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