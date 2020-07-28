陳凱倫「斜槓人生」記者會。（吳松翰攝）

陳凱倫28日舉辦「2020新元年凱倫的斜槓人生聚友會」，宣布斜槓殯葬業，進入展雲集團擔任顧問已4個月。他坦言近日最有成就感的事，是帶媽媽半日遊選塔位，還約好母子百年後當鄰居，提及自己身後事也不避諱，「我希望3天就火化掉，媽媽不行，她喜歡熱鬧。」不過他談到媽媽身後事，想到母子離別那一刻，現場忍不住噴淚，「我沒辦法想像那天，我想主持媽媽追思會，但到時會是個挑戰」。太太與獨子陳銳也到場支持。

陳凱倫開心表示：「兒子早上沒說要來，我只跟他說：『沒有你我照常辦，但有你加分很多。』他的出現令我很欣慰。」他坦言兒子認為爸爸很容易相信人，所以時常要自己多觀察。陳銳解釋，「爸爸正直又單純，遇到壞人會被騙很慘，我比較擔心這點」。陳凱倫自豪兒子在社會歷練方面比自己強，「他還教我怎麼在外面談活動價格，真的漲價了，兒子很低調，其實我們家去年開始房貸都他付」。語氣相當欣慰。

陳銳自創眼鏡品牌發展順利，陳凱倫笑稱疫情期間，他問兒子要不要去公司幫忙當公關，被陳銳嫌老與品牌年輕形象不符，但這幾個月自己做得不錯，似乎有讓兒子轉念，現在換他說：「我們父子不適合同公司。」現場笑聲一片。陳凱倫在演藝圈一向擁有好人緣，黑幼龍、李靜美、李志奇、趙永馨、包翠英與律師李永然等好友也現身支持。

(中時 )