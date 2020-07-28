印度衛生部官方網站公布的最新數據顯示，截至當地時間7月28日上午，印度確診病例升至148萬3156例。在過去24小時內，新增確診4萬7703例，新增死亡654例，累計死亡3萬3425例。至此，印度已連續6天單日新增確診病例超過4.5萬。

印度新冠疫情持續升溫，累計確診病例逼近150萬大關，但印度政府為拯救經濟，仍預計8月1日起執行第三階段解封，並可能在採取社交距離等措施下，開放電影院營業，不過學校和地鐵服務仍將持續關閉。

據香港中通社27日報導，印度總理莫迪26日說，印度政府應對新冠肺炎疫情的表現超出全球預期。但他警告稱，這種疾病的威脅依然存在。莫迪補充說，「我們需要保持警惕。我們必須記住，新冠病毒仍然像剛開始一樣危險。」

據美國有線電視新聞網（CNN）26日報導，莫迪當天發表廣播談話時表示，印度新冠病毒的治癒率比其他國家要高。「過去幾個月裡，印度人團結起來抗擊新冠病毒的方式，證明世界是錯誤的。」

然而，CNN列舉數據提出質疑，並提醒稱，「印度累計確診病例目前居全球第三，僅次於美國和巴西。」

印度政府的抗疫措施似乎並未緩解國內的疫情。CNN報導稱，印度政府在3月25日宣布全國進入封鎖狀態，當時確診病例只有519例，另有10人死亡。而封鎖禁令於5月30日部分放開後，確診病例數一下就超過18萬例，並且還在增加。除了病例激增，封鎖措施還讓印度成千上萬的受薪階級失去了工作和食物。

(中時 )