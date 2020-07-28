長期向俄羅斯採購軍火的中國大陸近年來採購的方式有很變化，俄羅斯專家認為，大陸有一段時間沒有再與俄羅斯簽訂軍購合同的消息，尤其是大陸已很久未再向俄羅斯購買飛機發動機，很可能是其國產發動機已獲長足進步，將逐步減少對俄製發動機的依賴。

《美國之音》指出，大陸長期以來都是俄羅斯軍火的主要買主，但從上次自俄羅斯採購的蘇-35戰機和S-400防空導彈相繼交貨服役後，已久未見大陸與俄羅斯簽署新的大型武器採購合同的消息。俄媒已經注意到，大陸近幾年不再大規模採購飛機發動機，顯示在發動機領域，大陸將逐步減少對俄羅斯的依賴。

報導說，大陸10多年前從俄羅斯採購蘇-27、蘇-30戰機、S-300防空導彈、基洛級潛艇等武器交貨服役後，也曾經有一段時間減少採購俄羅斯武器。直到新開發的蘇-35戰機和S-400防空導彈等新式武器開始投產後，大陸又開始恢復採購俄製軍火。

大陸10多年前一度停止採購俄羅斯大型武器裝備，但仍大規模採購俄羅斯的發動機，但如今連俄製發動機都不再青睞。

俄媒幾天前報導，大陸的殲-20戰機一直使用俄羅斯發動機，但今年底前可能投入量產的升級版殲-20B戰機不會再使用俄羅斯發動機，而將用大陸國產發動機，其他一些大陸自製戰機在更早前都已使用其國產發動機取代俄製發動機。

俄媒指出，2009年到2020年的11年間，俄羅斯對大陸出口463台D-30KP-2發動機，它們用於裝備在解放軍轟-6K轟炸機和運-20運輸機上。其中最後一筆交易在今年結束，但大陸尚未與俄羅斯商談新合同，可能是明年起大陸轟-6K和運-20飛機上將使用其國產的WS-18來取代俄製D-30KP-2發動機。

報導說，目前的WS-18發動機在推力和油耗方面仍然嚴重落後新一代的WS-20發動機，這型發動機對運-20運輸機來說必不可少。由於來自烏克蘭安東諾夫飛機設計局的許多離職專家早已在大陸工作，這些技術人員的成果很快就能大陸轟炸機與重型運輸機的升級改善中反映出來。

不過，俄軍方人士分析認為，大陸還是有可能會為與巴基斯坦合作的梟龍戰機採購俄製發動機，梟龍使用的RD-93發動機已開始進行測試升級版RD-93MA，未來可能用於中巴合製的梟龍戰機升級版（JF-17 Block3）上。

(中時新聞網)