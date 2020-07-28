桃園市八德區大忠國小以硬筆書法為特色課程，人人幾乎會一手好硬筆字，暑假期間校方也舉辦夏令營，學生們將硬筆書與實作結合，創作成扇子、書籤、筆筒、鏡子等文創小物。（賴佑維攝）

桃園市八德區大忠國小以硬筆書法為特色課程，人人幾乎會一手好硬筆字，暑假期間校方也舉辦夏令營，學生們將硬筆書與實作結合，創作成扇子、書籤、筆筒、鏡子等，也讓學生擺脫3C，培養專注、創作力。

校方說，有別傳統書法以阮筆書寫，硬筆書法則是以鉛筆、原子筆、岡本書寫，透過臨摹傳統毛筆楷書，將書法的美感帶到寫字中。而大忠國小從2014年開始推動特色課程，暑假期間也開夏令營，讓學生有更多不同體驗硬筆書法樂趣的機會。

大忠國小老師李盛德表示，學生透過模仿傳統寫書法的經驗寫硬筆字，可以讓孩子從小就學習自己的美感，尤其從低年級開始，不需要改變書寫習慣，對孩子而言接受度也高。他也說，可以發現有學習硬體字的學生進入高年級或者是國中後，書寫能力比一般學校的學生強很多。

3年級的學生林品嫺已經練習硬筆書法3年，她說，硬筆書法在書寫的時候，要特別講究、專心，寫法跟一般書寫不一樣。不過學習硬筆書法，也讓自己的寫字越來越好看。另名學生林秉樞則說，透過老師寫出來的字讓自己練習、模仿，也不斷進步。

家長呂紹暉也說，寫字是最基本的東西，讓孩子透過寫字，也能陶冶心境，讓孩子靜下來。

(中時 )