1名30多歲男性泰籍移工21日從桃園返回泰國，25日被發現新冠肺炎確診，因該移工在台時，於桃園新屋某工廠上班，桃園市衛生局展開疫調，並對189名接觸者進行採驗，僅1人曾出現症狀。

為防止疫情擴散，衛生局針對該移工全公司189名員工執行採樣檢驗，其中包括同宿舍員工18人、工作接觸者11人以及公司內部其他員工160人，僅其中1名同宿舍員工25日出現咳嗽、流鼻水的症狀，已送至醫院隔離，其餘員工目前於集中檢疫場所隔離，下午也在該工廠進行環境消毒作業。

桃園市長鄭文燦表示，市府針對移工宿舍本身就有執行嚴格審查，但該名泰籍移工已長住台灣1年半至2年的時間，目前還沒辦法判斷感染源為何，衛生單位會以高標準處理。衛生局長王文彥談到，針對泰國的資訊，中央仍在確認當中，資訊的正確性及實際內容會影響疫調。

針對28日網友貼出科技公司的內部公告，提醒員工「不要前往桃園」，鄭文燦回應，個別資料暫不做評論，對於疫情的相關資訊都是由中央疫情指揮中心發布為準，若有需要地方政府配合的地方，衛生局及相關局處會全力協助中央。

(中時 )