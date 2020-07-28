韓外交部長康京和在28日就陸美衝突加劇表示，小摩擦可能演變成大衝突，面對當前緊繃的國際情勢，在「外交挑戰」下韓國將加強實施國家安全、經濟、科技與價值規範等四領域應變原則，更加審慎應對變局。

康京和還對疫情下國際社會動向不明憂慮地表示，南韓擔心相互妥協、謀求合作將變得更難。她並未直接表明，不過一般認為她指導「外交挑戰」是日前美國封閉陸駐休士頓理事館顯現出逐漸惡化的陸美關係。

南韓去年12月舉行的第二次外交戰略調整會議上曾提出第三代外交方案，在本次會議上強調維持一貫目標，並加強具體實施國家安全、經濟、科技與價值規範等四領域應變原則。

康京和表示，在國安部分將鞏固韓美同盟，並為維護地區穩定強化相關建設性措施；經濟貿易方面，在堅持公共與互惠原則的同時，朝向開放及包容的方向處理經貿事務，此外，可能難以主動參與川普提議、欲抗衡北京建立的「經濟繁榮網路(EPN)」

科學技術領域，康京和指出將在秉持戰略性開放的同時，努力維持技術安全，也就是說，韓國將在美國施壓制裁華為的問題上兼顧雙方立場；價值規範部分則提到，應為國家人才共同追求的價值觀做出實質的貢獻。

康京和表示將以國家利益為首要考量，針對國際局勢在各種考量因素中做出合適的應對，並呼籲國家要掌握重心保持平衡。

韓外交部相關人員在會議結束後向記者表示，韓國在對外關係中扮演柔韌的角色時，也必須堅固一貫的目標；與像我們一樣的中介國聯合之餘，更該先發制人做出對應國際局勢的動作。

儘管政府已對國際局勢做出應對措施，分析專家也指出仍在陸美關係間「走鋼絲」，要落實這些措施並不容易。在科學技術領域牽涉華為議題，南韓則選擇併行在大陸堅持的「開放性」與美國強調的「技術保密」之間，可看出在陸美關係中態度仍有些模糊。

也有與會人士表示，即使南韓堅守在陸美關係中不偏袒任何一邊的中立態度是對的，但這樣的狀態能維持多久或許也將成為問題。

(中時 )