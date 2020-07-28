桃園市 ▲桃園市長鄭文燦親至2020全國東方美人茶評鑑頒獎現場，鄭文燦表示今年主辦單位特別邀請多位茶業改良場專業委員參與評鑑，期許茶產業持續朝品牌化、高值化、有機化方向發展。（姜霏攝）

苗栗銅鑼茶農韓順雄家中三代種茶，直到自己親自下陣時才開始鑽研東方美人茶。起初對於茶葉毫無概念，數度遭茶商酸言酸語，經過多年切磋琢磨才研發出一套標準。今年全國東方美人茶評鑑賽一舉拿下8項獎，且2度奪得特等獎。

韓順雄父親是種植大宗茶，因為前輩種植東方美人茶，進而產生興趣。回顧15年前剛接觸東方美人茶時，韓順雄就在苗栗市舉辦的東方美人茶評鑑賽拿下頭等獎，當時的他心想：「東方美人茶真是個簡單的東西！」不料之後連續3年都只拿到二等獎，於是韓順雄開始省思、慢慢深入了解東方美人茶的技術面。

面對初期的挫敗，韓順雄說，曾經要泡茶給茶商喝，茶商一看茶葉便直說：「你不要泡了」，他納悶心想，為什麼要買茶但又不願試喝呢？接著茶商到車上拿了另一款東方美人茶給韓順雄品嚐，韓順雄頓悟原來是自己茶葉的品質水準低落。經過多次的挫折與失敗，韓順雄慢慢步入軌道，2011年後漸入佳境，陸續奪得不錯的成績。

談到今年能奪得多項大獎的關鍵，除了技術面與氣候的影響。韓順雄表示，茶農們互相交流、試泡，彼此討論各自的優缺點，並深入探討需要改進的方面。他直說，如果拿到第1名就自視甚高，這樣只會停滯原地，必須要和茶農間互相合作才能進步。韓順雄坦言自己雖然第2度拿下特等獎，但對於東方美人茶的奧妙仍有研究的空間，並不會因為這樣就滿足。

(中時 )