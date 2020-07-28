苗栗銅鑼茶農韓順雄家中三代種茶，直到自己親自下陣時才開始鑽研東方美人茶。起初對於茶葉毫無概念，數度遭茶商酸言酸語，經過多年切磋琢磨才研發出一套標準。今年全國東方美人茶評鑑賽一舉拿下8項獎，且2度奪得特等獎。
韓順雄父親是種植大宗茶，因為前輩種植東方美人茶，進而產生興趣。回顧15年前剛接觸東方美人茶時，韓順雄就在苗栗市舉辦的東方美人茶評鑑賽拿下頭等獎，當時的他心想：「東方美人茶真是個簡單的東西！」不料之後連續3年都只拿到二等獎，於是韓順雄開始省思、慢慢深入了解東方美人茶的技術面。
面對初期的挫敗，韓順雄說，曾經要泡茶給茶商喝，茶商一看茶葉便直說：「你不要泡了」，他納悶心想，為什麼要買茶但又不願試喝呢？接著茶商到車上拿了另一款東方美人茶給韓順雄品嚐，韓順雄頓悟原來是自己茶葉的品質水準低落。經過多次的挫折與失敗，韓順雄慢慢步入軌道，2011年後漸入佳境，陸續奪得不錯的成績。
談到今年能奪得多項大獎的關鍵，除了技術面與氣候的影響。韓順雄表示，茶農們互相交流、試泡，彼此討論各自的優缺點，並深入探討需要改進的方面。他直說，如果拿到第1名就自視甚高，這樣只會停滯原地，必須要和茶農間互相合作才能進步。韓順雄坦言自己雖然第2度拿下特等獎，但對於東方美人茶的奧妙仍有研究的空間，並不會因為這樣就滿足。
(中時 )
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。