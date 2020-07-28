美女棋士黑嘉嘉依舊是美麗動人。(海峰棋院提供)

第六屆台灣女子圍棋最強戰將從今年起由健喬集團冠名贊助，主辦的中華職業圍棋協會理事長何信仁與健喬集團董事長林智暉今天簽約，希望今後能有更多的企業贊助圍棋。原先贊助的海峰棋院林文伯董事長則高興地說，他的心情有如嫁女兒一樣高興。這一屆女子最強戰將於八月六日開賽。

女子圍棋最強戰是台灣女子職棋獎金最高的棋賽，冠軍四十萬元，今年第六屆起將由健喬集團冠名，今天下午在海峰棋院舉行簽約、抽籤及記者會。中華職業圍棋協會理事長何信仁首先致詞說，他今天非常開心，因為圍棋大家庭又多了健喬集團。他說，他發現贊助圍棋的企業家都有一個特點，除了喜歡下棋外，事業經營也都很成功，主要是他們都將棋理融合企業管理，諸如企業經營與圍棋布局、資源分配、效率都相關。他期望有更多的企業以健喬集團為榜樣，來贊助圍棋比賽。

海峰棋院董事長林文伯也很高興健喬集團冠名贊助女子圍棋最強戰，所以不用準備好的稿子而即興地說，二十二年前他開始舉辦業餘的女子棋賽，是因為林海峰國手的一句話，說媽媽學棋可以教孩子，效果比爸爸更好，所以開辦時，即使女子棋手很少，也勇敢地辦下去，到現在一年已經數百人參賽了。今年起女子圍棋最強戰由健喬集團冠名，他的心情就如嫁女兒一樣地高興。

健喬集團林智暉董事長致詞說，三十多年前他女兒學音樂時，流行的是學音樂的孩子不會變壞，但現在卻發現學棋的孩子不僅不會變壞，還能活化腦筋，增加意志力，所以孩子不會輸學音樂的孩子了。去年他參加第五屆女子圍棋最強戰頒獎典禮時，尤其佩服林文伯董事長對圍棋贊助的不遺餘力，所以感謝何理事長的促成，能冠名女子圍棋最強戰，更期望追隨林文伯董事長的腳步，培育更多的優秀棋士。

最受關注的抽籤，先是由上屆冠亞軍黑嘉嘉與楊子萱兩位種子抽籤，黑嘉嘉最近有拍了電影，主持人特別問了拍電影和下棋哪樣更難，黑嘉嘉說，還是下棋難，至於今年的目標呢？黑嘉嘉答說平常心下好每一局棋，臉上仍然是那樣的淡定。而楊子萱被問到最想遇到的對手時，回答每個棋手都很強，也是要平常心對弈。他們兩位是種子，第一輪不必參賽。

(中時 )