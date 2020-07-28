北市文化大學大典館去年爆出違建爭議，遭北市府列管待拆，但校方今年6月30日改善期屆期仍未完成補照，北市建管處表示，經「違章建築爭議處理委員會」大會審議決議，限文大3個月內檢送容積購買合約提送市府備查，方可展延建照補照程序至今年12月31日，逾期將予以查封。

文大大典館去年2月發生火警，造成2學生一度命危，事後被爆出該棟8樓建築原先只有5層樓，卻在6、7、8樓新增違建，被建管處認定為既存違建，要求校方今年6月30日前補申請建照，文大逾期未補照，讓市長柯文哲一度揚言要帶隊上門親自貼封條，最後卻作罷，送交違章建築爭議處理委員會審議。

建管處說明，文大於1962年創校，並於1979年完成大典館6至8樓增建，因市府2002年重訂「台北市大專學校容積率標準」，限制學校用地容積率上限為160％，但當時文大合法建物容積已達235％，導致文大無法以法定容積補辦建照，加上大典館位處山坡地，僅能使用古蹟容積移轉方式補辦建照，日前已建議校方。

建管處表示，「違章建築爭議處理委員會」大會今決議，限文大3個月內檢送容積購買合約提送市府備查，並每周向建管處回報辦理進度，方可展延建照補照程序6個月，延至今年12月31日，若逾期未完成合約簽訂及補照程序，將勒令文大大典館停用並予以封存。

(中時 )