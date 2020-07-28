證交所表示，東和鋼鐵（2006）董事會決議通過對關係人「財團法人東和鋼鐵文化基金會」捐贈案，經查符合重訊相關規定，惟該公司延遲輸入公開資訊觀測站重大訊息畫面，已違反前述處理程序之規定，故處以違約金3萬元，並函知該公司嗣後應確實依規定辦理

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