台灣彩券靠連47摃的威力彩，讓今年銷售成長率「由負轉正」。根據台灣彩券統計，威力彩自今年2月23日開始初摃至7月27日頭獎開出，48期累積銷售金額為103.5億元，翻轉了台灣彩券今年的業績。

台灣彩券在前6月整體銷售金額原本還較去年同期衰退2％，正因為威力彩連摃創造出百億元的投注金額，使得台灣彩券銷售金額從負成長率到正成長率。

截至7月24日為止，台灣彩券總銷售額成長率擴大至6.4％，其中電腦型投注的成長率則較去年同期近2成，但刮刮樂銷售依然是較去年同期衰退2~3％，不過，台灣彩券表示，因為疫情緩解，且有不少新型刮刮樂受到彩迷的青睞，因此，近期刮刮樂銷售有逐漸增溫的情況。

由於振興三倍券可以買台灣彩券，台灣彩券針對振興三倍券設計了「200元」、「500元」、「700元」、「3,000元」，共4款電腦型彩券「振興組合包」套餐，讓民眾可依個人預算以及遊戲喜好選擇，以「3,000元」的包牌雙收餐為例，套餐包含了2期的第二區包牌的威力彩(1,600元)以及2期2組7連碰的大樂透 (1,400元)，特別適合想用包牌買法，由於未來威力彩頭獎仍有2億元起跳，大樂透頭獎也有1億元以上。台灣彩券表示，用振興三倍券加碼投注，說不定就是下一位幸運的頭獎得主！

(工商 )