記憶體模組廠威剛科技（3260）正式宣布已取得車載最高等級認證IATF 16949：2016（汽車品質管理系統），這代表威剛已具備進軍汽車電子供應鏈的強大實力，在產品設計、生產流程、產品品質上都已達到全球汽車工業的統一標準，並可生產符合其規格的產品。

未來隨著5G的蓬勃發展，車聯網（Internet of Vehicle，IoV）所涵蓋的範疇，如交通控制系統、自駕車、安全導航、智慧停車、防撞預警等應用也會更為普及。

威剛工控將持續耕耘廣大的車載應用市場，提供耐用可靠的解決方案，以滿足客戶的多元需求；包括2.5吋/M.2/mSATA/DOM固態硬碟、CF/CFast存儲卡、SD/microSD記憶卡，均採用高品質元件和低功耗設計；而DDR4 2666/3200記憶體則有高速傳輸與低延遲的優點，對講求安全至上、訊息傳遞分秒必爭的汽車應用而言是不可或缺的要素。

此外，威剛工業級產品還提供抗硫化（Anti-Sulfur）、塗層保護（Conformal Coating）、斷電保護（PLP）等技術，都能幫助車用設備維持穩定運作，確保用戶的行車安全與便利。

(工商 )