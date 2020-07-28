證交所預計8月10日起邀請13家上市公司，於證交所場地舉行法說會，其中，愛普（6531）8月10日率先展開。

證交所8月邀請的13家公司及法說日期分別為：愛普10日，宇瞻、關貿12日，華夏、大洋17日，新纖18日，台榮、中電19日，中石化、超眾27日，台中銀28日，士電、國賓31日。

(工商 )