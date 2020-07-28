受困鳳山溪沙洲被救上岸的林翁（中）說，他在沙洲種菜10年，第一次遇到這種事。（羅浚濱攝）

新埔消防分隊員（右）向林翁（左）說，以後見到山區灰暗，應該已經下大雨，就不要渡河，林翁則說下次不敢了。（羅浚濱攝）

新埔鎮72歲林姓老翁，28日下午5時許，在鳳山溪褒忠橋下游，橫渡溪水到沙洲去種菜，因關西山區下豪雨，溪水很快暴漲，林翁友人打119報案，新埔消防分隊趕赴現場，帶救生衣渡過急流，花了20分鐘將林翁救上岸。

「第一次遇到這種事！」林翁說，他在褒忠橋下游鳳山溪的沙洲種菜有10年，下午5點左右溪水不高，他像平常一樣涉水沙洲，約5分鐘後他的朋友在對岸高喊「溪水暴漲了！」他也見到水流非常湍急，已經無法回到岸上。

林翁友人打119報案，消防局勤指中心馬上調派新埔消防分隊11、41、91及三大21共4車11人攜帶救生裝備前往搶救。

現場搶救人員架設安全繩索，新埔消防分隊2名隊員穿上救生衣後，橫渡鳳山溪急流到約30米遠的沙洲，幫林翁穿上救生衣後，1人帶著林翁渡河，由於溪水暴漲湍急，繩索帶人被沖離到下游約20米，經岸上搶救人員合力收繩索，順利將受困民眾救上岸。

新埔消防分隊向林翁說，以後見到山區灰暗，應該已經下大雨，就不要渡河了。林翁則感謝救難人員救他上岸，撿回一條命，會記住以後不敢了。

(中時 )