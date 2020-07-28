嘉義縣大林鎮4月時發生啞鈴傷犬事件，該犬隻5月時死亡，嘉縣家畜疾病防治所為調查，由飼主協助將已下葬的犬隻挖出驗屍，發現該犬隻遭啞鈴重擊導致左後肢有骨折情形，行為人因涉嫌違反動物保護法，依法函送司法機關偵辦。

家畜所長林珮如表示，今年4月24日接獲本案通報，行為人與飼主為親戚關係，行為人認為許姓飼主未善盡責任，長期放任該犬隻隨地便溺造成環境髒亂，甚至會追逐孩童老人，案發當天因其所購買的雞排遭該犬隻叼食，憤而持啞鈴丟擲該犬隻。許姓飼主則反駁，愛犬是行動便的老狗並沒有相關行為，相當不捨。

家畜所為詳細案情，在許姓飼主協助下，開挖已掩埋於祖墳旁的狗屍並帶回解剖驗屍，並調閱監視影像與查證後，判斷該犬隻是因重物敲擊造成其左後肢處骨裂及出血，導致肢體嚴重殘缺、傷重不治。依據動保法第6條及第25條規定，任何人不得騷擾、虐待或傷害動物，故意傷害或使動物遭受傷害致動物肢體嚴重殘缺、重要器官功能喪失或死亡者，處2年以下有期徒刑或拘役，併科新20萬元以上、200萬元以下罰金。

林珮如說，本案行為人涉嫌違反規定，家畜所已函請民雄分局大美派出所移送司法機關辦理，另，該案飼主也應因未植入晶片及辦理寵物登記遭開罰3000元。

(中時 )