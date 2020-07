救救肝苦人!世界肝炎日 府城肝病篩檢開跑

7月28日是世界肝炎日,肝病防治學術基金會與台南市政府衛生局、便利商店合作,在府城臺南四大行政區舉辦一連四天、從早到晚、總計8家便利商店門市參與、一共16個場次的馬拉松式肝病篩檢活動。

肝病篩檢項目包括:B型肝炎表面抗原、B型肝炎表面抗體、C型肝炎抗體、肝功能指數(GOT與GPT)、胎兒蛋白(AFP)等,其中驗出有 C 型肝炎的民眾,還加驗 C 肝病毒量,作為民眾未來治療 C 肝的依據。

肝病防治學術基金會指出,期盼能透過便利商店門市的便利性,讓民眾逛超商就能篩檢B、C肝,只要年滿30歲以上的民眾就可以參加檢查,不需健保卡,也不用空腹,僅需攜帶身分證件方便資料填寫,經檢查出有C型肝炎的患者,基金會將有個管師協助轉診及後續治療。

(中時新聞網)