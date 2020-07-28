不少台電老員工搶預約，把握最後機會，前往洗、剪頭髪，重溫半世紀的人情味。（羅亦晽翻攝）

花蓮市區內，一間不起眼的小矮房，其實是台電替員工設立的理髮室，因土地租約到期，加上上門剪髮的員工愈來愈少，經討論後，決定將營運至7月底，不少退休員工把握最後機會，前往洗、剪頭髪，重溫半世紀的人情味。

台電花蓮的理髮室，於1960年代成立，原先在市區中山路的營業處內，後來因營業處擴建，30多年前遷至對街的復興街上。幾坪大的理髮室內，仍維持舊式洗手台、剪髮椅，營運時間和台電員工相同，末代老闆娘李美瑋接手理髮室已5年，按摩、洗髮、剪髮與燙髮皆一手包辦，因人力不足，僅提供電話預約。

台電花蓮區營業處營運督導張君豪表示，台電近年再蓋新廳舍，相隔舊址10多分鐘路程，距離遠，員工使用度不高，經職工福利委員會評估後，決議終止理髮室服務，陪伴台電超過50年的理髮室完成「階段性任務」。

李美瑋感謝台電提供場地，讓她有了第二個家，感慨地說，當得知收店消息時，哭了整夜，捨不得這些就像朋友的老客人們。

李美瑋接手後，台電員工、一般客人均一價，維持剪髮100元，且免費幫客人加碼按摩，不額外收費；儘管友人建議漲價，她卻認為賺多少不重要，能和這些老客人成為好朋友才是最大的收穫。

店裡月曆上滿是預約，李美瑋笑說，工作5年來，每天客人量不超過10人，確定營業至月底的消息後，從年輕剪到老的顧客與退休員工們，儘管拄拐杖、坐輪椅也來修頭髮，重溫50年前的時光。

(中時 )