嘉義縣竹崎地區農會28日舉辦第三屆酪梨評鑑比賽，今年比賽提升為縣級，農友參賽踴躍。（張亦惠攝）

竹崎地區農會推廣酪梨多年，近年來品質穩定是著名的酪梨產地。（張亦惠攝）

嘉義縣竹崎地區農會28日舉辦第三屆酪梨評鑑比賽，今年比賽提升為縣級，共有50位農友參賽，5位評審依照外觀、水分含量、果肉色澤一一評分，今年酪梨品質高加上農民種植技術提升，前3名得主分數落差在1分之內，戰況相當激烈。

昨天在竹崎地區農會舉辦的酪梨評鑑今年邁入第三屆，除竹崎鄉農民外也有民雄、中埔、番路等地民眾參賽，點數高達50點，由竹崎沙坑村的陳永昌奪下冠軍；亞軍蔡慶堂、陳欽泉；季軍林清水、盧文樹、沈世政。

今年67歲的陳永昌是首次參加比賽，沒想到一舉拿下冠軍，陳永昌說，目前約種植20多棵酪梨，過去僅供自己及親戚食用，去年申請成立竹崎果樹產銷班第99班，希望拉拔更多青農栽種酪梨，陳也提到，中興大學教授蔡東纂的蔡十八菌以黑糖發酵，讓酪梨風味更出眾。

評審團由國立台灣大學園藝暨景觀學系教授陳右人等五名學術界與官方技術人員組成，共選出冠軍1名、亞軍2名、季軍3名及4名優選，陳右人說，這次評鑑共有7至8種品種，因紅心圓、章安、嘉選2號等大宗品種目前屬當季占優勢，去年首次出現的新品種綠金雖品種好但因炭疽病等影響不好照顧，今年未得獎。

竹崎地區農會總幹事林孟怡說，農會推廣酪梨多年，農民也越種越有心得整體品質大幅提升，比賽分數甚至要到小數點第二位才能分出勝負，去年竹崎種植面積約80公頃，今年則成長至130公頃左右，農會預計8月8日辦頒獎典禮及酪梨大餐品嚐活動。

(中時 )