「偶像教父」孫德榮曾打造羅志祥、5566、183 Club等偶像天團，在演藝圈有舉足輕重地位，7年前確診膀胱癌3期，6年前退休，待人相當重義氣的他，6年前曾借張柏芝前經紀人余毓興500萬人民幣（約2093萬台幣），分別匯入余毓興給的4個帳戶，沒料到余毓興搞失蹤，孫隨後無端被調查局通知「問我是不是洗錢」，事後看見余毓興公開向張柏芝追討1200萬港幣（約4533萬台幣），讓孫德榮氣喊「他欠債不還，還敢跟張柏芝要錢，那我是不是也要跟他要錢？」

會讓孫德榮這麼生氣，原因就是多年交情下，一直把余毓興當兄弟，當時余毓興開口向孫德榮借錢，說要在中國烏鎮開「賽妙主題樂園」，當時孫德榮原本不同意，加上和演藝事業無關，但後來余毓興再度請孫德榮幫忙，孫德榮無奈「我這人吃軟不吃硬，就問他500萬人民幣夠不夠」，不僅解掉定存、還特地向他交代「這是我的養老金，請好好善待它」。

孫德榮心想，既然是投資，匯錢後應該會拿到合約，但余毓興半年後才邀孫德榮赴陸，孫才發現自己佔投資案10億人民幣（約41億台幣）中的0.5％，不料主題樂園工程沒後續，余毓興還搞失蹤失聯，讓孫德榮很不解，「如果你真的有困難（還錢），你可以跟我說，給個通知啊。」後來看到余毓興向張柏芝要錢新聞，更是非常生氣。

孫德榮17年前因王仁甫接拍電視劇《食神》而認識余毓興，當年王仁甫曾跟孫德榮說過「這人（指余毓興）是壞人」，孫德榮當時還罵王仁甫「小孩子不要亂說話」，沒想到如今發生這種事，氣譙余毓興「厚顏無恥」，加上近期因疫情影響，孫德榮賣掉聯電丶國產的股票，損失500多萬，他感慨說「經歷這麼多事，我怎麼能不看開，我從來不會留單子，當初這幾張（借據）有留下來，可能告訴自己會出事」。

孫德榮出示曾借余毓興500萬人民幣（約2093萬台幣）的借據。（洪秀瑛攝）

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