國內疫情解封，報復性旅遊隨之而來，近期各地觀光景點爆人潮，而人一多也就衍生交通亂象，屏東監理站、東港警分局27日在小琉球進行聯合稽查，一天開出130件罰單。（警方提供／謝佳潾屏東傳真）

國內疫情解封，報復性旅遊隨之而來，近期各地觀光景點爆人潮，而人一多也就衍生交通亂象，屏東監理站、東港警分局27日在小琉球進行聯合稽查，一天開出130件罰單。（警方提供／謝佳潾屏東傳真）

國內疫情解封，報復性旅遊隨之而來，近期各地觀光景點爆人潮，而人一多也就衍生交通亂象，屏東監理站、東港警分局27日在小琉球進行聯合稽查，一天開出130件罰單。（警方提供／謝佳潾屏東傳真）

國內疫情解封，報復性旅遊隨之而來，近期各地觀光景點爆人潮，且是無平假日之分，當中尤以「類出國」的離島最明顯，而人一多也就衍生交通亂象，屏東監理站、東港警分局27日在小琉球進行聯合稽查，一天開出130件罰單。

屏東監理站指出，周一與東港警分局在小琉球執行聯合稽查，共計告發違規130件，其中無牌拼裝車違規行駛道路載客1件，裁處車主3600以上、1萬800元以下罰鍰，車輛並當場查扣沒入，另外改裝車體3件、無照駕駛3件、車廂以外載客2件、違規停車42件及未戴安全帽79件。

屏東監理站表示，遊客到小琉球旅遊，最方便的交通工具就是租用機車代步，而數量龐大的機車除了隨處亂停影響交通外，也有些民眾違規不戴安全帽，由於小琉球道路上下起伏又彎曲，加上路況不熟，騎乘機車未戴安全帽真的很危險。

屏東監理站長洪美芳說，雖然目前天氣炎熱，騎乘機車戴安全帽或許頭部容易出汗，但是如果發生事故，有安全帽保護可以降低頭部遭受重創的風險，流汗總比流血好。

此外，她也強調，貨車後車斗加裝座椅是非法改裝，毫無安全保障，如果真有事故發生的話，也沒有保險，對乘客來說恐怕求償無門，所以除請業者別知法犯法外，也請遊客千萬不要貪圖一時方便搭乘非法改裝車，拿自身生命安全當注。

(中時 )