公視通過國際影音平台前導計畫，藍委今天批評，公視變央視。行政院發言人丁怡銘表示，台灣是民主國家，和中國大陸不同，藍委的說法是不當對比。

公視臨時董事會昨以11比4票通過「國際影音平台」前導計畫，公視總經理曹文傑等3名高階主管請辭走人。國民黨立委林奕華批評，政府不該介入公視獨立性，讓公視變央視。

行政院發言人丁怡銘今天表示，國民黨此種說法是不當對比，台灣是民主國家，各電視台包括公視的運作，都有其獨立性和自主性，記者更有採訪自由，不會因為批評政府或製播批判性節目而遭政府懲罰，與央視並不相同。

蘇揆下午在彰化視察老舊校舍時，被問到公共電視影音平台爭議，外界質疑政府介入要求公共電視做大外宣？

蘇揆表示，所有的國家都希望讓世界了解自己，所有的國家也都希望能有很好的發聲管道，像英國有ＢＢＣ，像日本有ＮＨＫ，台灣如果有個頻道，能夠讓世界看到台灣的好，就像這次疫情，大家都看到台灣的好，都肯定、羨慕台灣，情形是一樣。

蘇揆也說，公視應該怎樣做，政院會尊重它的獨立性跟尊重它的內容，政府在這方面懂得分際，也希望大家一起努力，讓台灣的好被世界看見。

(中時 )