美式賣場好市多經常有不少商品會引起民眾搶購，繼「半熟麵包」之後，近期獲得網友們廣大好評的新品就屬「蒜香奶油乳酪麵包」，有許多人紛紛在臉書上分享，「整個超罪惡的好吃啊」！

原PO在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》貼出一張照片，他表示，到好市多看到新品「蒜香奶油乳酪麵包」，一盒六入，只要299元，於是和朋友一起買回家，隔天當作早餐吃，沒想到讓原PO讚嘆不已地直呼，麵包味道很香，乳酪酸酸甜甜的，「整個超罪惡的好吃啊！」。

網友Weishan Wang在臉書分享這款麵包。（摘自臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》）

事實上，近日臉書社團內有許多網友都發現了這款麵包，幾乎獲得了一致好評，照片曝光後，網友也都熱烈回應，「前年韓國吃晚就念念不忘，現在終於有了」、「真的很推～小孩超愛」、「這好吃～包裝上寫180度三分鐘，但從冰箱拿出來烤大概要到十分鐘，出爐後超香超好吃～那乳酪味道超讚」。

(中時新聞網)