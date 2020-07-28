響應使用農遊券，台南市麻豆區農會自有商品推出優惠吸遊客嘗鮮。（劉秀芬攝）

響應使用農遊券，台南市玉井區農會芒果乾等商品推出優惠。（劉秀芬攝）

行政院農業委員會農遊券自7月15日使用以來，帶動各農會銷售業績成長，民眾湧入購買農特產品，六甲農會表示，這兩周來平均每天出貨1萬公斤的米給各農會銷售，業績成長3成，其中以麻豆區農會賣最好；在農遊券帶動銷售下，麻豆區農會原本平均日來客上百人，現在銷售還衝破百萬元。

麻豆農會總幹事孫慈敏表示，自7月15日農遊券開始使用第1天就接受民眾用農遊券消費，近兩周來賣得最好的是米，幾乎每天都要進貨。麻豆農會自有柚子加工品因有優惠，也吸引不少外縣市遊客購買嘗鮮，曾有一天業績破百萬。

孫慈敏說，她親自到去收銀順便詢問民眾，發現消費者來自全台各地，都是看臉書、或網路推薦到麻豆農會，因為麻豆農會農特產品項多，有一家人只帶2500元農遊券，卻消費4000多元，農遊券確實大大帶動銷售。

麻豆農會近兩周來消費人數大增，結帳經常大排長龍，周末時更引起外面道路塞車，讓當地人有小抱怨，農會也加派人手指揮交通，開放地下室及對面集貨場供民眾停車。

新市區農會總幹事李美嬅表示，原本平日超市營業額約4、5萬，農遊券使用以來營收逾10萬，假日的話以前業績只有2萬～3萬，近來暴增為10多萬，還有1天超過20萬元，光是米的銷售就多了10倍，毛豆莢也是一箱一箱被買走。

善化區農會超市業績也暴增，假日農遊券都收7、8萬元，除了米，遊客也搶購自家的芝麻粉、芝麻拌麵，其他縣市農會也不斷訂購上百箱芝麻拌麵去銷售，還有善化當地居民跨區到麻豆搶芝麻拌麵。

左鎮農會因位於化石園區附近，也有很多外來客跨區購買，周末農遊券收入也都有7、8萬元，除了買芒果乾，竟還帶動澎湖區漁會海鮮專櫃的業績。玉井區農會農特產也買得嚇嚇叫，周末每天可賣出2000多包芒果乾。

六甲區農會表示，因為農會沒有超市，專程跨區到農會買米的民眾較少，但自農遊券使用以來，農會米的出貨量平均多了3成，其中以麻豆農會賣得最好，新市、永康、山上農會也不錯，其他外縣市如板橋、南港農會也不斷進貨。

(中時 )