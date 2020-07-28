在職棒打滾16個球季的中信兄弟球員「周董」周思齊，再打1支安打即可達成生涯1600安的紀錄，名列史上第6人完成，周董認為，自己能夠打到這樣的數字已經是不可思議，自打球以來從來沒有想過的事。

接近生涯1600支安打，周董表示，目前的感覺與之前1500支安打差不多！其實能夠超過1000安都是超過自己的想像，可以打成這樣很棒了，可以給自己鼓勵、鼓勵。

不過，周董話鋒一轉，他認為，快要打到1600安的紀錄，好像自己也很老了，才能打到累積1600安這個數字。

即將成為中職史上第6位達成1600安的打者，周董指出，自己的名字可以與那些「偉大球員」沾上邊，已經很棒了！

他說，例如「東哥」黃忠義（生涯安打數1582支）是小時候看他打球長大的球員，原本就不會覺得有一天會超越他，這已經超過想像，現在安打支數超越他，這是從來沒有想過的事。

(中時 )