近日香港新冠肺炎疫情再度升溫，我國今（28）日公佈的5例新增個案中，就有1例是來自香港，其他4例則是來自菲律賓，但相較我國目前針對菲律賓入境者均採普篩的策略，中央流行疫情指揮中心目前仍不願對其他疫區入境者實施普篩，強調仍需觀察其他地區的疫情狀況才能做進一步評估。

新冠肺炎疫情仍在全球肆虐，香港、大陸、越南、俄羅斯等國最近也是再度爆發大規模疫情，但指揮中心對境外移入者的防疫規範仍然不一，僅有自菲律賓入境的民眾需進行普篩，其他地區移入者則是有症狀能篩以及進行居家檢疫。

但7月26日、27日我國就累積9例境外移入個案，疫情有明顯升溫趨勢，而這9例確診者的移入地區包含非洲、美國、菲律賓與香港，顯示目前疫情狀況不穩定的地區不僅有菲律賓。

但中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今在面對邊境防疫的問題時，仍不願鬆口對其他國家入境者實施普篩，強調除菲律賓外的入境者是否要進行普篩，必須從該國的境外移入數量，以及該國內部疫情狀況來加以研究，才能做出進一步的評估。

我國在今天新增5例確診者後，已累計467例確診，其中有376例是境外移入，55例為本土病例，另外有36例為敦睦艦隊。

(中時 )