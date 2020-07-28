台糖大響營殖養豬一、二場雖設在枋寮鄉，但鄰近的原鄉春日北3村卻忍受豬屎臭味長達40年，而今台糖雖編列豬場改建預算，但工程長達2年半，族人憂工作權受阻。（謝佳潾攝）

針對台糖大響營殖養豬一、二場存廢問題，立委伍麗華28日召開協調會，讓台糖與族人面對面談，而會中確實有不少族人拋出有關工作的疑慮。（謝佳潾攝）

針對台糖大響營殖養豬一、二場存廢問題，立委伍麗華28日召開協調會，讓台糖與族人面對面談，而會中確實有不少族人拋出有關工作的疑慮。（謝佳潾攝）

台糖大響營殖養豬一、二場雖設在枋寮鄉，但鄰近的原鄉春日北3村卻忍受豬屎臭味長達40年，而今台糖雖編列豬場改建預算，但工程長達2年半，族人憂工作權受阻，幸28日在立委伍麗華的協調下，雙方達到保障工作等4項共識。

春日鄉長柯自強指出，七佳、歸崇、力里等北3村，長年受豬屎味侵害，多次還臭到大家想舉白布條抗議、要它廢場，但族人和善一直未有激烈行動，直到近期聽聞台糖要改建豬場長達2年半，且未來將採資訊化設備，族人擔憂工作權受阻，不得不發聲。

柯自強說，「捍衛部落呼吸權」、「養殖場存廢立即解決」、「保障現有場內族人工作機會與福利提升」、「爭取長年汙染補償機制」等4大訴求，是族人對台糖應有的請求。對此，接受陳情的伍麗華也指出，台糖推動產業升級的同時，更要還給周邊居民乾淨的生活空間。

為此，伍麗華28日召開協調會，讓台糖與族人面對面談，而會中確實有不少族人拋出有關工作的疑慮，他們除擔憂改建期間沒工作外，未來場內採資訊化設備後，5、60歲的原員工會因為不會用而遭淘汰。

「絕對保障工作名額！」對於族人的擔憂，台糖承諾轉型後將保留農畜學院一半的學員名額給部落受訓，並優先考慮現有族人員工所提薦的人選，至於改建期間也會協調得標廠商優先錄用原場員工，餘額則分散到他場，而若真無工作機會，會給予非自願離職保障。

而敦親睦鄰補償機制，伍麗華承諾在2024年台糖所屬養豬場完成改建後，將進行回饋機制法定預算編列，且強調若改善後還有臭味，將強制關場。

據悉，台糖目前已經編列約107.4億的預算辦理「農業循環豬場改建投資計畫」，針對大響營一、二場等16個台糖現有養豬場興建負壓水簾式高床畜舍等改建工程，枋寮鄉公所農業設施改善初審已在上周完成，屏縣府農業處承諾將在8月底前完成所有流程。

(中時 )