美國電信運營商U.S.Cellular已選擇諾基亞和愛立信為其提供24GHz、28GHz和39GHz頻段的5G毫米波設備。這家運營商現在已開始5G毫米波部署，並計劃在2021年實現商用。

這家位於芝加哥的電信運營商在美國20個州提供490萬個網路連接。截至目前，U.S.Cellular僅在愛荷華州和威斯康新州的部分地區使用600MHz頻譜進行了5G部署。2019年底，U.S.Cellular選擇愛立信作為其在愛荷華州和威斯康新州地區進行5GNR硬體和軟體部署的網絡設備供應商。

一位U.S.Cellular發言人表示，該公司「將很快宣佈將在今年下半年獲得5G服務的新市場/州的最新消息」。這位發言人稱，隨著技術和用例的不斷發展，U.S.Cellular計劃在之後通過中頻段和高頻段頻譜擴展其網路。

目前U.S.Cellular的網路採用的是5G NSA模式，這意味著其5G網路與其LTE核心網協同工作。當被問及是否計劃升級至5G SA核心網時，上述發言人表示：「我們正在進行技術評估，並計劃從今年開始進行實驗室實驗。」

今年年初，U.S.Cellular預期其2020年資本支出將在8.5-9.5億美元之間，該公司今年4月份發佈的2020年第一季度財報中也未改變這一預期。

愛立信表示，該公司還將向U.S.Cellular提供4GCBRS設備和服務。U.S.Cellular也參加了FCC上周開始的CBRSPAL拍賣。此次拍賣提供了總計70MHz可用頻譜。許多無線運營商希望獲得一些中頻段頻譜，以擴大其在主要城市市場中的網絡。他們還可以使用CBRS頻譜來為企業提供專網服務。

諾基亞則表示，該公司還向U.S.Cellular提供了諾基亞AirFrame系統，以支持虛擬化RAN。

(中時新聞網)