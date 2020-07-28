今年陸生招生因為情況特殊，因此招生人數少早就是意料之內；不過以「畢業陸生續讀率」來看，過去2年約有4成畢業陸生繼續在台完成下一個階段學位，今年大環境這麼糟，卻還有3成2的大學部畢業陸生願意報名碩士班，僅是跌回2018年的水準，原因值得深究。

今年由於疫情，台灣1月26日起就禁止陸生入境，之後又發生了禁止小明入境和武漢台胞滯留大陸等問題，使得之下的兩岸關係降到冰點；4月8日武漢解封，意味著武漢疫情已經舒緩，但蔡政府仍禁止陸生、小明等入境，陸方隔天隨即「報復性」暫停2020年大陸學生來台；因此只剩下已在台就讀的陸生，可以繼續升讀。

如此的條件限制下，台校應屆畢業的大學部陸生，在今年5、6月報名期間連「能不能返台參加畢業典禮」都不知道，仍有3成2報名碩士班，大約回到2018年左右的水準，雖然比過去2年的4成低，但跌幅並沒有想像的多。

「要問為何今年陸生不來，不如問今年怎麼還有陸生願意來？」有國立大學教授表示，蔡政府對陸生這麼不友善，但仍有陸生願意申請就讀，主要可能還是因為喜歡並珍惜台灣大專校院內的學術研究自由，尤其是人文社會科學領域，沒有什麼研究主題不能碰、沒有什麼論點不被允許，這在中國大陸的任何大學幾乎都不可能如此。

另一位國立大學教授表示，陸生學習態度良好，讓過去幾年台灣的教師「得英才而教之」，很多陸生跟系上師生的感情非常深厚。還有台校教師在疫情期間寫信勉勵系上陸生「我們等你回來」，並要陸生珍愛自己，切莫因為無關人等的惡意與流言蜚語而影響生活，因為「疫病所破壞的不只是生命，也包含著靈魂……」

雖說兩岸關係惡化加上疫情，是大環境和政策問題，大學跟民間恐怕都無法使上力；但另一方面，也正是台灣大專校院跟民間的溫和敦厚，對陸生造成吸引力。這是刀光劍影的兩岸關係下，看不到的真正「軟實力」。

(旺報 )