總統府秘書長蘇嘉全今在臉書表示，先前有兩位網友濫用言論自由，惡意散佈不實言論，影射他及他的家族涉貪，很高興看到司法還他公道；雖然傷害已經造成，道歉也難以挽回，但稍微值得欣慰的是，台灣是一個法治的國家，犯錯的人終究要為自己的行為付出代價！

蘇嘉全說，這兩位網友明顯嚴重侵害他的名譽。為了捍衛名譽，他選擇提告捍衛清白！很高興看到司法還他公道，被告必須賠償新台幣10萬元，並在臉書公開刊登澄清啟事連續30日。

他說，從政三十多年，無論擔任哪一項職位，都謹守分際清廉坦蕩，他與太太從未因任何貪瀆案件受到偵辦或起訴。不料幾十年來最珍視並努力保護的名譽，卻屢屢遭到不認識的網友、有心人士及特定媒體無端踐踏。

他說，無論是以錯誤報導栽贓他貪汙，或是故意引述錯誤資訊，影射他圖謀私利，這些抹黑的行為都應該被制止，並受到社會的唾棄。

他強調，每個人都有不同的價值理念與個人好惡，但是不能夠因為彼此的差異，就採取不法的手段，對自己不認同的人，進行名譽及人格的打擊。

(中時 )