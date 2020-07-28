根據網友計算，將體育署直播抽出中籤人數統計逐一相加，計算結果總數為3999998張，硬生生少了2張。(摘自PTT)

體育署今（28日）抽出400萬份價值500元的「動滋券」，邀請4位重量級國手現場抽出幸運中籤民眾，不過抽獎直播卻讓民眾看得霧煞煞，不僅如此，更有眼尖網友發現，計算下來總共只抽出「3,999,998」張動滋券，驚問：「少2張跑去哪了？」

該網友在PTT以「請問有沒有動茲券少兩張八卦」發文問掛表示，請問這次號稱發出四百萬張動茲券，不專業的計算一下發現總計只有 3999998 張，請問有沒有動茲券合計只有 3999998 張，但中數字的機率卻還是 100% 八卦。「所以少的那兩張跑去哪了？」

根據網友計算，將體育署直播抽出中籤人數統計逐一相加，計算結果總數為3999998張，硬生生少了2張。然而體育署官網的數據卻公布「4,000,000人」以及「100％」。

貼文一出，網友紛紛表示「真虧你能發現」、「台灣抽獎領先全球」、「你會計系？」、「掉在沙發縫裡了」、「卑鄙，源之助」、「問問民進黨」。這意外的發現也讓網友提出是否有作票嫌疑，紛紛表示「幫高調！」更虧說「直播預錄嘛」、「開獎的兩位律師不用送兩張逆？」、「拿去超前佈署了」、「明天會加碼兩張」、「感覺486比較了解這一塊」、「台灣價值啦，不要吵」。

(中時新聞網)