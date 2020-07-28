行動不便的85歲高阿嬤獨居在不到4坪的鐵皮屋，屋內櫥櫃破舊又發霉，雜物、衣服、尿布堆滿半個床鋪，唯一的日光燈布滿蜘蛛絲與灰塵，除了上下床之外，阿嬤每天只坐在輪椅上，中午由鄉公所免費送餐，晚上則靠鄰居偶爾拿些飯菜來；直到愚人之友基金會開始在部落提供送餐服務給高阿嬤這樣的「福利邊緣戶」，阿嬤晚上才有固定餐食可吃。

愚人之友供餐部落老人，頂新和德疫情相挺。(照片愚人之友提供)

位於南投的愚人之友基金會在921大地震後成立，20年來致力照顧老弱長者及身心障礙等弱勢族群，落實「在地尊嚴老化」，連續多年獲得南投縣政府評鑑優等，居家服務個案超過700案。

愚人之友基金會表示，像高阿嬤這樣的「邊緣戶」在部落非常多，沒有實際走進去，很難想像所謂的「城鄉差距」如此遙遠；在部落，因為有保留地、戶籍問題、子女無力或不願照顧等等因素，讓許多的部落長輩成了「福利邊緣戶」，他們有需求，卻無法申請社福補助，無法負擔費用。

愚人之友連結埔里基督教醫院、暨南國際大學、巷弄文旅等，設計長照生活品牌「厚熊笑狗」，取自於台語「互相照顧」的諧音，前年開了咖啡館，成為在地社區的長照諮詢中心。

頂新和德文教基金會歐陽劭瑋發言人表示，基金會創辦人魏應充認為這種自立互惠的創新模式具永續發展空間，也讓受助對象獲得尊嚴與成就，值得推廣，前年也透過頂新和德文教基金會的「食公益」計畫，贊助愚人之友的「厚熊代間學（食）堂計畫」，資助他們落實在地互相照顧、文化傳承的服務願景。

今年新冠肺炎疫情肆虐，愚人之友在巷弄的長照站、失智據點均被迫暫停服務，部分員工工作暫停、收入減少，大眾捐款、勸募也更困難，今年第1季募款比去年同期下降54％。頂新和德文教基金會獲悉此消息，「疫」情相挺，捐款幫助受到疫情重創的社福團體。

(中時新聞網)