人民幣兌美元在岸價（CNY）28日收盤跌62點，最低見7.0097。

人民幣兌美元在岸價收報7.0072，較上日下午4時30分收報7.001，跌62點或0.09％，較上日晚上11時30分收報6.998，跌92點。

離岸價（CNH）曾跌穿7.01，低見7.012，截至下午7時01分，離岸價報7.0000，在岸價報7.0011。

官方28日開出的中間價報6.9895，較上日7.0029，升134點或0.19％，升至近一周高位，終止連續第3日下跌。

交易員指出，美國新冠疫情持續惡化料影響經濟復甦，市場對美國聯準會加碼寬鬆的預期不減，不過聯準會利率決議公布前美元賣壓減退，而人民幣則受多種因素擾動，短期升貶空間均受限，但中期看美元仍可能持續偏弱。

另有交易員認為，人民幣近期受中美緊張局勢影響，資本小幅外流，另外本月末和下月初是分紅購匯集中時段，這也會衝淡美元弱勢的影響；不過好在中美消息面暫穩，市場謹慎情緒料略緩解；關注本周美國聯準會會議及美國新一輪財政援助計劃，以及川普政府對華會否有更多動作。

(工商 )