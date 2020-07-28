印尼蘇門答臘島日前發生一起慘案，有一名農夫慘遭觸電身亡，不知情的妻小遲遲聯絡不上人，紛紛外出尋找，妻子發現有人倒臥在自家農地，她立刻上前查看，發現竟然就是丈夫本人，她悲傷地將對方的遺體抱起，豈料下秒也跟著觸電，夫妻雙雙喪命。

綜合外媒報導，事發於北方亞齊特別行政區（Aceh），68歲丈夫阿斯納維（Asnawi Puteh）25日出門許久未歸，50歲妻子阿米娜（Aminah）擔心可能發生意外，趕緊與18歲女兒琳達（Linda Maulida）一起外出尋找，兒子伊普達（Ipda Herman）當時曾打電話給父親，但始終沒有人接聽。

最後在小屋中發現阿斯納維的手機，不過沒有見到對方人影，阿米娜與琳達在小屋附近尋找，最後發現了全身僵硬倒地的丈夫，傷心地阿米娜立刻將他抱起，沒想到也被當場電死，琳達與伊普達瞬間痛失雙親，警方獲報後隨即趕抵現場，但因大雨增加搜救難度，最後與村民合力將遺體送至醫院。

更多 CTWANT 報導

(中時新聞網)