澳門博彩控股公布，上半年業績盈轉虧，中期虧14.12億港元（下同，約合台幣53億元），去年同期則賺16.79億元。不派中期息。上半年總收入按年大跌74.4％，降至43.74億元，博彩淨收益亦大跌逾74％至42.72億元。

香港電台報導，澳博表示，雖然6月起的檢疫限制措施稍為放寬，但近期香港確診個案增加，強制隔離規定延至9月，開放中國其他省市及其他簽證類別亦需要循序漸進。

集團指，目前無法確定入境限制何時解除，以及疫情逆轉會否恢復相關限制。澳博預計，即使部分旅遊限制逐步解除，今年內的收益將不會恢復到以往水平。

集團預計，澳門的博彩毛收益，以及依賴旅遊業的酒店、餐廳及其他非博彩活動，將繼續有負面影響，亦無法預測疫情會否造成持續的經濟和健康問題，對業務造成較長影響。

另外，截至6月底，現金、銀行結餘及已抵押銀行存款為75.11億港元，財政狀況維持穩健。至於去年底竣工的「上葡京」項目，預計年底開幕。

(中時 )