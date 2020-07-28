基隆輕軌目前進入綜合規畫報告的階段，交通部規劃未來要讓台鐵退出基隆火車站，並以輕軌取代八堵至基隆站的鐵路，但不少通勤族對此抱怨連連的指出，未來要到台北市必須先在八堵站轉乘火車，讓以往只要30分鐘的路程，大大延長一倍，前立委謝國樑及議員張淵翔、呂美玲也跳出呼籲交通部應多加審慎評估，以免造成民眾不便。

對此，基隆市政府發言人沈詠珮表示，基隆地區火車鐵路以區間車為主，而進入八堵後的主線，就須讓往東部的自強號、普悠瑪及太魯閣等快速列車先通行，區間車必須於七堵、八堵等站等候通行，到站時間總是頻頻「誤點」，也最令通勤族垢病，她指出，基隆輕軌擁有專屬軌道路權，可以提供更穩定的快速運輸服務，也大幅增加鐵道路線容量，專責城際運輸，未來搭輕軌可以避免火車誤點耽擱時間，她強調「絕對會更省時」。

另外，有通勤族受訪指出，過去自己很常搭乘台鐵到台北火車站轉高鐵，但未來輕軌終點站在南港展覽館，就使她必須先在展覽館站下車，再想辦法轉車去搭高鐵，讓她大感不便；而議員張淵翔也跳出質疑，這種捨近求遠的規劃，讓原本可以一班車解決通勤需求的民眾，要再多花上許多不必要的步驟，他擔心未來兩個城市之間的移動時間拉長，會降低遊客前來旅遊的意願，讓基隆加劇被邊緣化。

沈詠珮則回應指出，基隆市府、台北市府及交通部已經過多次會議討論，最終得到共識，將終點站設置在三鐵共構的「南港轉運站」，讓民眾未來搭高鐵、轉板南線都方便，她也強調，現在城際快捷公車也可以快速直達台北，提供民眾多元的通勤管道，並且待輕軌完成後，每5分鐘就有一班車，除了更容易將人潮、商機帶進鄉鎮，也更方便通勤，希望民眾安心搭乘。

(中時 )