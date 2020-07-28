陰氣太重？參觀靈骨塔下山 遊覽車剎車失靈撞山壁 9人受傷。(戴上容翻攝)

陰氣太重？參觀靈骨塔下山 遊覽車剎車失靈撞山壁 9人受傷。(戴上容翻攝)

一輛遊覽車28日下午5時許，從某靈骨塔下山行經三芝區木屐寮35-2號時 ，疑煞車失靈撞上一旁山壁，警消人員獲報到現場時，車上乘客皆已下車，消防局表示，車上9人皆輕傷送醫救治，其他11人皆無大礙，警方將進一步釐清案情。

(中時新聞網)