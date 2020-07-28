煞氣太重？三芝驚傳參拜靈骨塔下山 遊覽車剎車失靈撞山壁 9人受傷 19:162020/07/28 中時新聞網 中國時報、 林俊翰 、戴上容 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 陰氣太重？參觀靈骨塔下山 遊覽車剎車失靈撞山壁 9人受傷。(戴上容翻攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 陰氣太重？參觀靈骨塔下山 遊覽車剎車失靈撞山壁 9人受傷。(戴上容翻攝) 陰氣太重？參觀靈骨塔下山 遊覽車剎車失靈撞山壁 9人受傷。(戴上容翻攝) 一輛遊覽車28日下午5時許，從某靈骨塔下山行經三芝區木屐寮35-2號時 ，疑煞車失靈撞上一旁山壁，警消人員獲報到現場時，車上乘客皆已下車，消防局表示，車上9人皆輕傷送醫救治，其他11人皆無大礙，警方將進一步釐清案情。 (中時新聞網) #靈骨塔 #遊覽車 #9人 #車上 #下山 也許您會感興趣 推薦閱讀 全台高溫！愛車起火成廢鐵 這5款東西千萬別放車上 22:362020/07/24 社會 落單6歲女童公園玩耍 極惡遊覽車司機強抱暗巷性侵 11:322020/07/25 社會 變態遊覽車司機當街抱走6歲女童性侵 一審判7年8月 14:392020/07/25 社會 周興哲出借名車給哥哥約會「曝光率太高考慮賣車」 16:022020/07/25 娛樂 違停導致山友無法下山 網友怒「罰單應加倍奉還」 13:282020/07/26 寶島 載送疑似新冠肺炎患者救護車起火 桃消防局完成接駁送醫 23:152020/07/26 寶島 救護車闖紅燈計程車直撞 2人輕傷無礙 12:472020/07/27 社會 有錢人為何大多愛炫車不炫房？網揭2關鍵因素 16:262020/07/27 日常 靈骨塔詐騙年撈3億 15人落網 04:102020/07/28 社會新聞 違停擋車還嗆聲 無良山友遭撻伐 04:102020/07/28 地方新聞 社會熱門新聞 長灘島「一條線」無碼露出 比基尼妹對菲媒、粉專求償180萬 - 社會 墾丁「比基尼機車妹」正面照曝光！網被電暈：戀愛了 - 社會 寂寞媳婦搭上60歲公公 互傳超鹹濕簡訊 爽完告他性侵 - 社會 糖心老爹小頭難忍上網找鮮肉女包養 3P爽後即丟：「態度差不滿意」 - 社會 驚！南二監驚傳受刑人持「原子筆插戒護員3分鐘」濺血 科長逃一劫 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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