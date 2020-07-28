「台灣服務業大評鑑」，國泰人壽四連霸，國泰人壽／國泰世華銀行同獲「服務尖兵獎」殊榮。頒獎典禮中國泰人壽總經理劉上旗(中)與同仁合影。（國泰提供）

「2020臺灣服務業大評鑑」於今〈28〉日舉行頒獎典禮，國泰人壽以貼心的櫃台與電話服務，及智能客服「阿發」即時互動，五度獲得神秘客的肯定並連續四年蟬聯壽險業金牌獎，由國泰人壽總經理劉上旗代表出席領獎。據主辦單位表示，國泰人壽是壽險業中第一家連續四年獲得金牌的企業，難能可貴。此外，國泰人壽客服同仁張淑君及國泰世華銀行的第一線同仁吳柏豪因著暖心服務，同獲「服務尖兵獎」殊榮。

面對嚴峻的新冠肺炎疫情，國泰人壽持續秉持「以客戶為中心」的服務理念，落實「待客如親，體驗至上」的精神，以「超前部署、將心比心」的行動力，提供不中斷的保險服務。國泰人壽總經理劉上旗表示：「疫情隔離了我們，但隔離不了我們的距離與愛！」國泰集團在農曆年前已準備一定存量的口罩，作好各項防疫準備，如標示安全距離、量體溫、酒精消毒等相關防疫工作，讓客戶安心辦理臨櫃業務。

疫情期間，國泰人壽啟動海外急難救助團隊，協助2位保戶從日本回台灣接受治療，當時合作的救助機構回應「難度很高、費用很貴」，但在面對家屬期待、了解保戶情況嚴重需回台治療，儘管此時海外急難救助的難度比平時高出許多，國泰人壽還是達成對保戶的承諾，實踐「大樹為您撐傘，讓人生總是好天氣」的使命。

國泰人壽資深客服專員張淑君也獲得本屆「服務尖兵獎」，服務過程積極探詢保戶需求，展現對保戶的主動及細心服務。張淑君表示，這次獲獎讓她得到很大的鼓舞，未來將持續和服務夥伴精進服務品質，提供保戶貼心服務，帶給保戶更多感動與幸福。

另外，國泰世華銀行內湖分行同仁吳柏豪則因服務客戶的過程中態度積極認真，主動協助同仁未能即時處理之客戶需求，解說時保持耐心，應對客戶抱怨更有條不紊委婉化解，也獲「服務尖兵獎」肯定。

國泰人壽自2008年起推動專業溫暖的「五心級服務」，歷經12年服務淬煉，服務深植於每位國泰人的DNA中。近年更致力於運用智能科技提升服務速度與準確度，透過「客戶視圖」掌握服務資訊、服務軌跡，進行保單權益提醒，做到「知道客戶想要、給他真的需要」，提供超越客戶期待的完美服務體驗。未來，國泰人壽將持續秉持「What if We Could」的品牌精神，並以「保險＋科技，幸福更靠近」為願景，提供保戶更精緻、更有溫度的服務。

(旺報 )