衛武營國家藝術文化中心（以下簡稱衛武營）前年正式啟用，負責設計的荷蘭建築師法蘭馨．荷本（Francine Houben）與羅興華建築師事務所，因工程期間被要求變更空間設計，共同提告要求文化部，給付設計服務費差額。台北地院日前判決，文化部應給付1億2888萬餘元，文化部表示，針對判決結果，將再上訴，釐清相關問題。

根據判決書，衛武營原先規畫戲劇院2500席、實驗劇場500席、音樂廳2000席、演奏廳800席，中途提出2次變更，以演奏廳取代原有實驗劇場，將原演奏廳變更為中劇場。建築方認為，衛武營變更設計幅度過大，屬「重大變更」，工程預算從65億元增加到81.05億元，重新規畫設計後的服務費，也應重新計算，提告要求文化部給付設計服務費差額1億3219萬元。

文化部長李永得表示，上訴的關鍵原因有兩點，第一是文化部變更設計屬於重大變更，在去年被判決需賠償7000萬元，已賠償完畢，「這和這次的1億2888萬餘元，是否有重複請求，需要再上訴釐清。」

第二是兩造在重大變更設計到最後發包工程，所給付的設計監造費用的計算基礎不同，李永得表示，「原來工程設計監造標，那時的工程總價是65億元，所以這個設計標的給付是根據65億元計算10.8％，這是一般建築設計計算的基礎，但是最後工程決標的金額累計起來是81.05億元，這中間差了16.05億元的計算基礎，雙方的爭議就在這裡。」

李永得解釋，從65億元到81.05億元之間，其中包含13.7億元是物價指數調整款，新增景觀範圍1.6億元，以及捷運聯通道0.75億元，共增加16.05億元，其中的13.7億元是物價指數調整款，文化部認為，這並非是因為設計變更而增加的費用。文化部使用65億元計算設計師設計監造費用，建築方認為應該用最後發包決標金額計算。

對於文化部將再上訴，羅興華建築師事務所的代表律師李立普回應，「不表示意見。」

(中時 )