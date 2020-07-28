和運租車再傳捷報，在今日公佈的2020「臺灣服務業大評鑑」調查結果中拔得頭籌、榮獲汽車租賃類金牌大賞，由總經理謝富來代表受獎。和運租車以親切、貼心、專業的細緻服務感動人心，於「顧客為先」的信念下持續優化服務流程及新增數位化的服務，高水準的服務品質實至名歸。

透過《工商時報》的神秘客調查回饋指出，顧客進入和運租車時，服務團隊即以微笑招呼、親切的態度接待，現場環境與領車區乾淨整潔，對車款、租金、油資、公路過路費等資訊講解介紹清楚，交還車時主動引導檢視車輛外觀與里程數。此外，防疫措施也做得好，取車前第一線服務人員主動以酒精擦拭門把及方向盤、駕駛座等關鍵區域讓顧客安心，並叮囑開車小心，專業且有溫度的貼心服務獲得神秘客之肯定。

謝富來表示，無論在服務品質或善用新科技輔助讓服務更精準，和運都不遺餘力持續精進，未來也會從客戶需求出發，提供優質且精準的用車體驗與服務，顧客想要用車時，都想用和運租車，讓和運租車成為顧客最想要推薦的租車服務公司！

除了運用創新科技精進每一位客戶體驗，為了帶給消費者有更多元的用車選項，和運租車更領先業界，推出每月繳付固定月費，可依實際用車狀況去調整每年度的車型車種的「新車訂閱式租賃」。今年更加碼推出「中古車訂閱式租賃」及「LEXUS訂閱式租賃網路線上下單」服務。

和運租車不單僅提供TOYOTA和LEXUS的車輛出租，無論是客車、貨車、電動車、重型機車，也不論新車、中古車行在賣的二手車，國內未販售的廠牌車型，或是客戶家裡的自用車，和運也都可以租給客戶。甚至還可以在租車的同時，一併跟和運辦理廠房機具設備的租賃，一站式的服務提供客戶最方便節省時間的租賃選擇。

從企業用車、短期租車、機場／包車接送、到透過手機App預約租車、取車及還車，更可以路邊租還的「iRent 24小時自助租車」，和運租車針對不同客層的需求，在各面向持續優化服務流程及新增數位化的服務，以最具「溫度」的創新服務與主張，為用車人創造更多元的價值。未來也將不斷自我要求與精進，帶給顧客更具科技感、更有溫度的服務。

(中時 )