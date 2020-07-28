三福化（4755）繼首季獲利逆勢年增13.04％後，第二季隨半導體需求活絡拉抬，獲利更上層樓。6月營收創新高，單月自結EPS 0.47元，年增193.75％，第二季自結稅前淨利1.17億元，年增32.31％，稅後盈餘0.94億元，年增20.14 ％，EPS 1.03元；上半年EPS 2.03元。

三福化近年積極新興化學品（TMAHR），營收占比從11％提高至18％；精密化學品營收比則約55％。董事會通過顯影劑(TMAH)回收廠資本支出案，金額不超過7.5億元。

三福化去年客戶端進行TMAH回收系統建制，於第四季啟用；三福化第一期廠房產能提升到最大化，完成T公司新廠、M公司擴產新廠接單。今年新興化學品(TMAH顯影劑回收、工程)可望維持兩位數百分比成長。

此外，三福化規劃越南海防新廠包括材料及氣體兩廠，材料新廠預計上半年投產，主客戶為太陽能電池廠商，年產3,200噸。氣體廠於下半年投入，年產69,310噸。

(工商 )