大同經營權大戰進入第二階段，在兩市場派分別向經濟部遞件申請召開股東臨時會後，經濟部官員表示，27日已收到大同公司針對第一案，也就是市場派林宏信申請案的回函，但官員也透露，預計要等到下周大同公司函覆第二案，也就是市場派王光祥的申請案後，才會一併討論。

大同公司昨大動作召開記者會，稱持有大同股份的新工投資，其大股東就是幫任國龍「右手換左手」、規避金管會調查的藏鏡人與資金提供者「香港聯合集團」。同時也將相關資料函送經濟部等相關單位。

經濟部官員證實收到大同公司針對林宏信依據公司法第173條第四項，申請召開股東臨時會的函覆，大同公司內容主要分兩項，第一就是強調公司董事會有能力召開股東會，也在6月30日召開股東會，第二就是重申當天剔除中資持股的依據。

至於，經濟部何時才會開始審查、市場派是否能取得召開股東臨時會的許可？官員強調，另一位市場派股東王光祥以投資公司法人股東身分提出申請，由於申請理由一樣是公司法173條第四項，經濟部預計要收到公司針對這一案的函覆後，才會開始審查，而這案的函覆期限為下周，所以最慢8月初就會開始討論。

(工商 )